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24.09.2019
Son dakika: İstanbul'da yeni deprem! Son deprem ne anlama geliyor? | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi İstanbul Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu son dakika haberi ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, A Haber canlı yayında İstanbul’da meydana gelen deprem hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Murat Nurlu, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Peki, bu deprem ne anlama geliyor? İşte İstanbul’daki depremle ilgili ayrıntılar…
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