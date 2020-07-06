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İstanbul’da sosyal mesafesiz minibüs yolcuğu, 12 yerine 35 kişi çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt’ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı.