Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt’ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı.