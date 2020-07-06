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İstanbul’da sosyal mesafesiz minibüs yolcuğu, 12 yerine 35 kişi çıktı

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Giriş: 06.07.2020 10:00
Güncelleme:06.07.2020 10:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt’ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı.
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