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İstanbul'da sokak ortasında pitbull dehşeti

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Giriş: 25.05.2020 11:11
Güncelleme:25.05.2020 11:15
Geçtiğimiz şubat ayında akşam saatlerinde Kağıthane Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'nde sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri tazyikli su sıkarak güç bela ayırdı. Köpeğin yaralandığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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