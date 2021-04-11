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Son dakika: İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı

A Haber
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Giriş: 11.04.2021 10:56
Güncelleme:11.04.2021 10:56
Kovid-19 aşısı 18 milyonu aşkın kişiye yapıldı. Ancak sırası gelip de aşı olmayanların sayısı da oldukça fazla. Bu rakam İstanbul'da 250 bin olarak öne çıkıyor. Peki neden vatandaşlar aşısını yaptırmadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, canlı yayında konu ile ilgili bilgiler verdi.

İstanbulda 250 bin kişi aşı olmadı İSTANBUL'DA 250 BİN KİŞİ AŞI OLMADI
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İstanbul'da 250 bin kişi aşı olmadı
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