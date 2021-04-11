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Son dakika: İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişi aşı olmadı
Kovid-19 aşısı 18 milyonu aşkın kişiye yapıldı. Ancak sırası gelip de aşı olmayanların sayısı da oldukça fazla. Bu rakam İstanbul'da 250 bin olarak öne çıkıyor. Peki neden vatandaşlar aşısını yaptırmadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmed Necmeddin Sutaşır, canlı yayında konu ile ilgili bilgiler verdi.