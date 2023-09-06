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Son dakika: İstanbul’da sel felaketi! Başakşehir’de yol yarıldı

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 10:37
Son dakika haberleri… İstanbul Başakşehir'de sel o kadar şiddetli geldi ki yol yarıldı. Yağışın etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöp tenekeleri sürüklenip ters döndü. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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