Son dakika: İstanbul’da sel felaketi! Başakşehir’de yol yarıldı

Son dakika haberleri… İstanbul Başakşehir'de sel o kadar şiddetli geldi ki yol yarıldı. Yağışın etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöp tenekeleri sürüklenip ters döndü. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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