Trump: Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sonrası dönüş yolunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak adeta gündem belirledi. Başkan Xi Jinping ile gerçekleştirdiği kritik temasların ardından uçağında önemli değerlendirmelerde bulunan Trump; ticaretten nükleer silahsızlanmaya, Tayvan krizinden İran meselesine kadar pek çok sıcak başlıkta kararlı ve dik duruş mesajı verdi. Amerika’nın küresel arenadaki gücünü yeniden kazandığını vurgulayan Trump, "Önce Amerika" vizyonunun meyvelerini topladıklarını ifade etti.