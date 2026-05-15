İBB ve Üsküdar Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla toplam 19 kişi gözaltına alındı. İBB’nin yol bakım ve elektronik sistemler ihalelerindeki usulsüzlükler ile Üsküdar Belediyesi’ndeki ruhsat karşılığı maddi menfaat iddiaları üzerine düğmeye basan ekipler, aralarında daire başkanı ve belediye başkan yardımcısının da bulunduğu çok sayıda ismi yakaladı.