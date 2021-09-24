Son dakika: İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

Son dakika haberi... İstanbul'da yapılan operasyonla sahte koronavirüs ilaçları ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları canlı yayında aktardı.

İstanbul'da polisin hedefinde umut tacirleri vardı. Yapılan operasyonda sahte koronavirüs ilaçları, zayıflatma ve şişmanlatma ilaçları da ele geçirildi.

Toplamda 92 bin 139 sahte ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ilaçların piyasa değeri ise 4 milyon 255 bin TL.