İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü “makas” terörleri kamerada
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30.04.2020
İstanbul’da dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Dehşete düşüren o anlar anbean kameraya yansıdı.
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