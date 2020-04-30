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İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü “makas” terörleri kamerada

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30.04.2020
İstanbul’da dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin “makas” atması sonucu ölümden döndü. Dehşete düşüren o anlar anbean kameraya yansıdı.

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