Son dakika haberi... İstanbul'da kademeli mesainin de değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi. Peki kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili son durum ne? İstanbul’da mesai saatleri nasıl değişecek? 4 gruba ayrılacak kademeli mesai düzenlemesi nasıl olacak? Kamu ve özel sektörü kapsayan düzenleme için açıklama ne zaman yapılacak? A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında detayları anlattı.

İstanbul'da kademeli mesainin de değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi. Peki kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili son durum ne? İstanbul'da mesai saatleri nasıl değişecek? 4 gruba ayrılacak kademeli mesai düzenlemesi nasıl olacak?

Kamu ve özel sektörü kapsayan düzenleme için bugün İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılması bekleniyor.