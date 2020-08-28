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Son dakika: İstanbul'da kaza! Tramvay halk otobüsüne çarptı

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Giriş: 28.08.2020 15:28
Güncelleme:28.08.2020 15:40
Son dakika haberi... Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın, dönüş yapan halk otobüsüne çarptığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tramvayın dönüş yapmaya çalışan otobüse hızla çarptığı görülüyor.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan Ömer Karaman'ın kullandığı tramvay, Fındıklı Kavşağında dönüş yapmakta olan Süleyman Obalı'nın kullandığı 34 HK 3374 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsüne çarpmıştı.

2 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tramvayın dönüş yapmaya çalışan otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği görülüyor.

Tramvay halk otobüsüne çarptı
Tramvay halk otobüsüne çarptı
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