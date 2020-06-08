İstanbul'da kadın cinayeti! Cenaze yerdeyken eşlerin akrabaları arasında kavga çıktı

Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay anında orada olan oğlu İshak Çelik annesinin başında gözyaşı dökerken kadının cenazesi daha yerden kaldırılmadan Veysi Çelik'in yakınları ile Hatice Çelik'in yakınları arasında arbede de yaşandı.