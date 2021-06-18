İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman sona erecek? Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu duyurdu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan ve birçok ilçede su baskınlarına yol açan sağanak yağış ne zaman sona erecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yağışlı havanın hafta sonuda süreceği ve pazartesi günü itibariyle sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yağışların sona ermesi tahmin ediliyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporunun ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisinin süreceği belirtilirken önümüzdeki günlere yönelik tahminlerde açıklandı.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN AÇIKLAMALARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA