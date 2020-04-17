17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da down sendromlu Yaren’e Emniyet’ten sürpriz doğum günü
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

İstanbul’da down sendromlu Yaren’e Emniyet’ten sürpriz doğum günü

Tuzla’da yaşayan ablasının down sendromlu kızı Yaren’in bugün doğum günü olduğunu söyleyen Eskişehir’deki kardeş, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Polisler, Lale’ye sürpriz yapmak için doğum günü pastasını alıp evinin kapısını çaldı. Yaren ve ailesi çok mutlu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Uzaydan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı
Uzaydan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Feci yangın kamerada! Alev alev yandı
Feci yangın kamerada! Alev alev yandı
Bulunan ilaç koronavirüse şifa olacak mı?
Bulunan ilaç koronavirüse şifa olacak mı?
Ünlü isimden A Haber ekranlarında sürpriz
Ünlü isimden A Haber ekranlarında sürpriz
Bir telefon yetti! İşte Türkiye'nin farkı
Bir telefon yetti! İşte Türkiye'nin farkı
Akılalmaz görüntüler! Hırsızlar soygun öncesi...
Akılalmaz görüntüler! Hırsızlar soygun öncesi...
İBB ekipleri erzak yardımını CHP'lilere mi dağıtıyor?
İBB ekipleri erzak yardımını CHP'lilere mi dağıtıyor?
İnanılmaz görüntü! Boş arazide kaçak tıraş
İnanılmaz görüntü! Boş arazide kaçak tıraş
Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak?
Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak?
Boğaz'dan Corona geçti
Boğaz'dan "Corona" geçti
Tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Daha Fazla Video Göster