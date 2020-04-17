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İstanbul’da down sendromlu Yaren’e Emniyet’ten sürpriz doğum günü
Tuzla’da yaşayan ablasının down sendromlu kızı Yaren’in bugün doğum günü olduğunu söyleyen Eskişehir’deki kardeş, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Polisler, Lale’ye sürpriz yapmak için doğum günü pastasını alıp evinin kapısını çaldı. Yaren ve ailesi çok mutlu oldu.
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