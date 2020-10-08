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Son dakika: İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? Meteoroloji son dakika uyarısı yaptı! İşte hava radarında şu an

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Giriş: 08.10.2020 08:40
Güncelleme:08.10.2020 08:41
Son dakika haberi... 8 Ekim 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar internette İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı olacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının yanıtlarını arıyor. Peki hava radarında şu an son durum ne? İşte hava radarında şu an...

Son dakika haberi... 8 Ekim 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar internette İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı olacak mı? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının yanıtlarını arıyor. Peki hava radarında şu an son durum ne? İşte hava radarında şu an...

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı | 8 Ekim 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | 8 EKİM 2020 HAVA DURUMU

Hava radarında şu an
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