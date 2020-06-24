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İstanbul’da çocuğunu göremeyen baba, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Giriş: 24.06.2020 10:35
Güncelleme:24.06.2020 10:36
Kartal’da geçtiğimiz aylarda kayınpederin tarafından öldürülen Adnan Yılmaz'ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eski damat ile kayınpeder sokak ortasında kavga ediyor. Tartışma esnasında kayınpeder elindeki bıçağı Adnan Yılmaz'a savuruyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Adnan Yılmaz yere düşüyor.
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