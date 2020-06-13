Son dakika: İstanbul'da bir iş yerinde patlama! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Olay yerinden ilk görüntüler...

Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Olay yerinden ilk görüntüler...