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Son dakika: İstanbul'da bir iş yerinde patlama! İlk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Olay yerinden ilk görüntüler...
Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Olay yerinden ilk görüntüler...