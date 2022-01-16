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Son dakika: İstanbul'da AVM'de intihar şoku

İHA
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Giriş: 16.01.2022 22:08
Son dakika haberi: Bahçelievler’de bir AVM’de yabancı uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Bahçelievler'de bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşlarında olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 3. kattan atlayarak buz pistine çakıldı. Kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.

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