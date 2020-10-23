23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul'da 600 bin lira rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı

Son dakika: İstanbul'da 600 bin lira rüşvet isteyen vergi müfettişi ve mali müşavir tutuklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2020 15:54
Son dakika haberine göre, İstanbul'da bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı.

İstanbul Tuzla'da madeni yağ firması bulunan M.G.(29) temmuz ayında şirket hattını maliye müfettişi olduğunu söyleyen bir kişinin arayarak 2016-2018 yılları arasında mali kayıtların ve tüm defterlerin inceleneceğini söylediği, kendisinin 10 Eylül'de defterleri teslim ettiğini ve kendisinden ceza yememesi için 600 bin lira rüşvet talep edildiğini polis ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, seri numaraları önceden alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak müştekiye teslim etti.

Müştekiyi 19 Ekim'de arayan vergi müfettişi G. G. paranın Beylikdüzü'nde ofisi bulunan mali müşavir A.B'ye teslim edilmesini istedi.






SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Müştekinin parayı teslim etmesi üzerine ofise baskın düzenleyen ekipler, mali müşaviri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Müfettiş G. G. ise Vergi Denetim Kurumu'nda yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rüşvetçi vergi müfettişi kurduğu tuzağa düştü!
Rüşvetçi vergi müfettişi kurduğu tuzağa düştü!
1 milyon dolara satacaklardı! Sahte çıktı
1 milyon dolara satacaklardı! Sahte çıktı
'Amerikan subayı'na suçüstü!
'Amerikan subayı'na suçüstü!
Kaçak içki imalathanesine çevirmişler!
Kaçak içki imalathanesine çevirmişler!
Kan donduran işkence! Otel bastılar...
Kan donduran işkence! Otel bastılar...
Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında...
Gençlere taş çıkardı! 70 yaşında...
Taksiciden kadın müşteriye tehdit!
Taksiciden kadın müşteriye tehdit!
Kocasını başka kadınla bastı! Duyduklarından sonra...
Kocasını başka kadınla bastı! Duyduklarından sonra...
Korkunç patlama sesi! Telefona sarıldılar
Korkunç patlama sesi! Telefona sarıldılar
Tıp dünyası şokta! Aylardır midesinde...
Tıp dünyası şokta! Aylardır midesinde...
Sol kulvardan doğuma!
Sol kulvardan doğuma!
Bakan Koca’dan İstanbul için uyarı
Bakan Koca’dan İstanbul için uyarı
Daha Fazla Video Göster