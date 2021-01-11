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Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Yağışlar devam edecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 08:33
Güncelleme:11.01.2021 08:39
Son dakika haberi... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Son dakika haberi... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar geliyor | İstanbul ve birçok il için saat verildi | 11 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! YOĞUN KAR GELİYOR | İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAAT VERİLDİ | 11 OCAK 2021 HAVA DURUMU

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