Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Yağışlar devam edecek mi? Yeni haftada hava nasıl olacak?

Son dakika haberi... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Son dakika haberi... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...