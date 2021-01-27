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Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberi... Megakent İstanbul için bir kez daha kar uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Son dakika haberi... Megakent İstanbul için bir kez daha kar uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.