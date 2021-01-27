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Son dakika: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 27.01.2021 08:36
Güncelleme:27.01.2021 08:54
Son dakika haberi... Megakent İstanbul için bir kez daha kar uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... Megakent İstanbul için bir kez daha kar uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul için kar uyarısı | 27 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI | 27 OCAK 2021 HAVA DURUMU
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