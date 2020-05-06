07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Denetimler sürüyor |Video

Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum ne? Denetimler sürüyor |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
06.05.2020
Son dakika haberi... İstanbul trafiği ne durumda? Yoğunluk yaşanıyor mu? Mega kentte seyahat kısıtlaması kapsamında ekiplerin denetimi sürerken trafik ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, canlı yayında detayları aktardı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde kuzey taşıma sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerinde drenaj sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş çevre yolu Hal Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan kontrollü sürdürülüyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde ulaşım Sarsap Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kontrollü devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da korkutan yoğunluk
İstanbul'da korkutan yoğunluk
Sokak sokak aranıyorlar!
Sokak sokak aranıyorlar!
Bilim Kurulu üyesi berbere gidecekleri uyardı
Bilim Kurulu üyesi berbere gidecekleri uyardı
Kısıtlama sona erdi! 4 kilometrelik kuyruk oluştu
Kısıtlama sona erdi! 4 kilometrelik kuyruk oluştu
İETT durağında otobüs isyanı
İETT durağında otobüs isyanı
Sahibinden kiralık-satılık dönemi sona mı eriyor?
Sahibinden kiralık-satılık dönemi sona mı eriyor?
Yardım kolisini beğenmedi olay çıkardı!
Yardım kolisini beğenmedi olay çıkardı!
Yasak kalktı! Herkes oraya akın etti
Yasak kalktı! Herkes oraya akın etti
İstanbul'da çekildi! Vahim görüntüler
İstanbul'da çekildi! Vahim görüntüler
Korona araştırması yapan doktorun şüpheli ölümü
Korona araştırması yapan doktorun şüpheli ölümü
Koronavirüse rağmen dışarı çıkanlardan ilginç cevaplar
Koronavirüse rağmen dışarı çıkanlardan ilginç cevaplar
O illerde heyelan ve sel
O illerde heyelan ve sel
Daha Fazla Video Göster