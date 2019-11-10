BİZE ULAŞIN
10.11.2019
Son dakika: İstanbul TEM otoyolunda bir otobüs alev aldı! Trafik durma noktasına geldi!
İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.