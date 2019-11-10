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10.11.2019

Son dakika: İstanbul TEM otoyolunda bir otobüs alev aldı! Trafik durma noktasına geldi!

İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul TEM otoyolu Ataşehir-Kadıköy yönü Bostancı sapağında seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Yangın öncesinde büyük bir patlama sesi duyulurken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Söz konusu yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.



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