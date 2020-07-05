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Son dakika: İstanbul Sultangazi'de boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden takla attı |Video
Son dakika haberi... Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.