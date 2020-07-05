05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul Sultangazi'de boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden takla attı |Video

Son dakika: İstanbul Sultangazi'de boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden takla attı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2020 09:58
Güncelleme:05.07.2020 10:04
Son dakika haberi... Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: İstanbul Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden takla attı SON DAKİKA: İSTANBUL SULTANGAZİ'DE BOŞ SOKAKTA AKILALMAZ KAZA! ANİDEN TAKLA ATTI

Boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden...
Boş sokakta akılalmaz kaza! Aniden...
Pes dedirtti! Gündüz vakti araca yaklaşıp...
Pes dedirtti! Gündüz vakti araca yaklaşıp...
Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü
Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü
Milyonlarca ekmek çöpe gidiyor
Milyonlarca ekmek çöpe gidiyor
Yollar köstebek yuvasına döndü! Vatandaşlar isyan etti
Yollar köstebek yuvasına döndü! Vatandaşlar isyan etti
'Ölüm' merdivenleri!
'Ölüm' merdivenleri!
Acısını provoke eden Yol TV muhabirine dava!
Acısını provoke eden Yol TV muhabirine dava!
Minik Ecrin davasında yeni gelişme! 25 yıl hapsi istendi
Minik Ecrin davasında yeni gelişme! 25 yıl hapsi istendi
Virüsü elden ele yaydılar!
Virüsü elden ele yaydılar!
Kademeli teneffüs sistemi geliyor
Kademeli teneffüs sistemi geliyor
Hortumda havalanan şemsiyeyi 30 kişi zor tuttu
Hortumda havalanan şemsiyeyi 30 kişi zor tuttu
50 büyükbaş hayan sele kapıldı
50 büyükbaş hayan sele kapıldı
Daha Fazla Video Göster