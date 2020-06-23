23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul Riva kumsalında yunus sevinci |Video

Son dakika: İstanbul Riva kumsalında yunus sevinci |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 17:44
Güncelleme:23.06.2020 17:56
Son dakika haberi... Son zamanlarda İstanbul Boğazını mesken tutan yunuslar bu kez de Riva kumsalında görüldü. Kumsalda insanların olduğu bölgeye oldukça yakın yerde dans edercesine yüzen yunus kameraya yansıdı.

Son zamanlarda korona virüs nedeniyle insanlar evlerine çekilince yunuslar da İstanbul Boğazını mesken tutmuş ve renkli görüntüler oluşturmuştu. Bir yunus da bu sefer Riva'da kumsalda görüldü.

Beykoz Riva açıklarında yüzen yunusun, denizde fazla insan bulunmaması nedeniyle kumsala oldukça yaklaştığı görüldü. Kumsala çok yakın yerlerde yüzen yunus adeta dans edercesine yüzerek renkli görüntüler oluşturdu. Yunusun Riva kumsalında adeta görsel şölen oluşturan yüzme anları kameraya yansıdı.

Hortum anında ne yapmalı? Uzman isimden hayat kurtaran öneriler
Hortum anında ne yapmalı? Uzman isimden hayat kurtaran öneriler
Kumsalda yunus sevinci
Kumsalda yunus sevinci
Bodrum katı sel bastı
Bodrum katı sel bastı
Yazın cezayı gideyim
"Yazın cezayı gideyim"
Canları kurtarmak için minibüsün üzerine çıktılar
Canları kurtarmak için minibüsün üzerine çıktılar
Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Polis çileden çıktı! Böylesini izlemediniz
Polis çileden çıktı! Böylesini izlemediniz
Hortum ortasında dehşeti yaşadılar!
Hortum ortasında dehşeti yaşadılar!
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
Marmaris'te hortum!
Marmaris'te hortum!
2 ilin kabusu oldu!
2 ilin kabusu oldu!
Daha Fazla Video Göster