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Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını

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Giriş: 27.08.2020 16:23
Son dakika haberi... İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında ormanlık alanda 15.00 sıralarıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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