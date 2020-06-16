Son dakika: İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler |Video

Son dakika haberi; İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi 1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardından artış göstermeye başlamasıyla birlikte yeni önlemler aldı. İl genelinde 15 Haziran'a kadar yapılacak gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarına yönelik yeni kısıtlama kararları aldı. İşte yeni alınan o kararlar...

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenlemeleri ile ilgili haberler ele alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin koronavirüs tedbirleriyle ilgili daha önce aldığı kararları hatırlatıldı.

Konuyla alakalı Haziran ayı sonuna kadar alınan kararlar şöyle:

- Eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması.

- İstanbul'da yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi.

- Olası provokatif eylemlerin ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla; hastalığın engellenmesine yönelik olarak İstanbul'daki muhtemel eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, şehrimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanması.

- Başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere, İstanbul'dan katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesi.

- Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesi.

Açıklamada tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararının alındığı belirtildi.

Kaynak: AA