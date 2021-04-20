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Son dakika: İstanbul Fatih'te korkutan yangın

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Giriş: 20.04.2021 13:19
Güncelleme:20.04.2021 13:25
Son dakika haberi... İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kumkapı'da içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Fatih Kumkapı'da içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor.

Kumkapı'da kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında zaman zaman patlamaların olduğu bildirildi.

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İstanbul Fatih'te korkutan yangın
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