Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta korkutan gece! Bomba gibi patladı

Son dakika haberi... Esenyurt’ta bir binada doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi. Patlama sebebiyle çıkan yangın binada, etrafa saçılan beton parçaları da park halindeki bir lüks araçta hasara sebep oldu.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi. Patlama sebebiyle çıkan yangın binada, etrafa saçılan beton parçaları da park halindeki bir lüks araçta hasara sebep oldu.