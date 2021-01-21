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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta korkutan gece! Bomba gibi patladı

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Giriş: 21.01.2021 09:24
Güncelleme:21.01.2021 09:34
Son dakika haberi... Esenyurt’ta bir binada doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi. Patlama sebebiyle çıkan yangın binada, etrafa saçılan beton parçaları da park halindeki bir lüks araçta hasara sebep oldu.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması sonrası çıkan yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi. Patlama sebebiyle çıkan yangın binada, etrafa saçılan beton parçaları da park halindeki bir lüks araçta hasara sebep oldu.

Son dakika | İstanbul Esenyurtta korkutan gece! Bomba gibi patladı SON DAKİKA | İSTANBUL ESENYURT'TA KORKUTAN GECE! BOMBA GİBİ PATLADI
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