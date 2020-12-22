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SON DAKİKA | İngiltere'deki mutasyon Covid-19'un sonu mu olacak? Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Yaşanan bazı mutasyonlar canlı için (virüs) öldürücüdür. Kendi sonunu hazırlar" dedi. Bunun bir tahmin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk şu ifadeleri kullandı;
SARS VİRÜSÜ MUTASYONLA SONA ERDİ
Daha önce Sars virüsünün de bu tür bir mutasyonla ortadan kalktığına yönelik iddialar var. Yaşanan bu mutasyonunda bu yönde olduğuna dair beklentiler var ama tabi bunlar bir beklenti şu anda, çalışmalar sürüyor. Her mutasyonun kötü olmak ihtimali olduğu gibi insanlar için iyi yönde olma ihtimali de var. Yaşanan son mutasyonla ilgili beklentilerin iyi yönde olması normal. Olabilir. Tarihte de olmuştur böyle bir ihtimal var.
MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK
Virüsün mutasyona medyada geldiği bölgenin etkinliği bilimsel olarak faz sonuçlarıyla açıklanan aşıların etkileneceğine dair soruya ise Prof. Dr. Öztürk, yaşanan mutasyonun mevcut aşıların etkilenmeyeceğini belirtti. Zamanla yaşanan küçük mutasyonların birikerek aşıyı etkisiz hale getirebileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi ileride böyle bir şey yaşanırsa aşıların kısa süre içerisinde tıpkı grip aşılarında olduğunu gibi yeniden uyarlanabilmenin mümkün olduğunu söyledi.