Dünya genelinde resmi rakamlara göre 1 milyon 700 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 ile ilgili yürütülen aşı çalışmaları umut vermiş ve tünelin ucunda ışık görülmüştü. İngiltere'de yaşanan mutasyon gelişmesi ve 40 ülkenin bu ülkeyle uçuşlarını durdurma kararı insanları yeniden korkuttu ve akıllara 'Covid-21 mi geliyor? Yaşanan bu mutasyon aşıyı etkisiz hale getirir mi? Türkiye'de bu mutasyon türü görüldü mü? İngiltere'deki bu mutasyon daha mı öldürücü?' sorularını getirdi. A Haber canlı yayınına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk tüm bu sorulara verdi."Bazı mutasyonlar virüsü ölüme daha da yaklaştırır" diyen Prof. Öztürk, daha önce ortaya çıkan SARS virüsünün bu şekilde ortadan kaybolduğunu ve bu ihtimalin olabileceğini, beklentinin bu yönde olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Yaşanan bazı mutasyonlar canlı için (virüs) öldürücüdür. Kendi sonunu hazırlar" dedi. Bunun bir tahmin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk şu ifadeleri kullandı;

SARS VİRÜSÜ MUTASYONLA SONA ERDİ

Daha önce Sars virüsünün de bu tür bir mutasyonla ortadan kalktığına yönelik iddialar var. Yaşanan bu mutasyonunda bu yönde olduğuna dair beklentiler var ama tabi bunlar bir beklenti şu anda, çalışmalar sürüyor. Her mutasyonun kötü olmak ihtimali olduğu gibi insanlar için iyi yönde olma ihtimali de var. Yaşanan son mutasyonla ilgili beklentilerin iyi yönde olması normal. Olabilir. Tarihte de olmuştur böyle bir ihtimal var.

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK

Virüsün mutasyona medyada geldiği bölgenin etkinliği bilimsel olarak faz sonuçlarıyla açıklanan aşıların etkileneceğine dair soruya ise Prof. Dr. Öztürk, yaşanan mutasyonun mevcut aşıların etkilenmeyeceğini belirtti. Zamanla yaşanan küçük mutasyonların birikerek aşıyı etkisiz hale getirebileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi ileride böyle bir şey yaşanırsa aşıların kısa süre içerisinde tıpkı grip aşılarında olduğunu gibi yeniden uyarlanabilmenin mümkün olduğunu söyledi.