Son dakika: İngiltere’de karantina öncesi halk tuvalet kağıdına akın etti

Son dakika haberi... İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.

İngiltere'de 5 Kasım'da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.

Manchester, Londra ve Southampton şehirlerinde yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen süpermarket önlerinde sıra beklediği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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