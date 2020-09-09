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Son dakika: İETT otobüsü alev alev yandı!
Son dakika... İstanbul Bostancı'da İETT otobüsünde yangın çıktı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Son dakika... İstanbul Bostancı'da İETT otobüsünde yangın çıktı.
Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.