19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Son dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2020 08:36
Güncelleme:19.11.2020 08:40
Son dakika haberi... Olumsuz hava koşulları yüzünden deniz yolu taşımacılığına ilişkin iptal kararları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin iptal ettiği seferler şöyle..

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Dehşet! 100’den fazla kurşun sıkıldı
Dehşet! 100’den fazla kurşun sıkıldı
Kamyon 11 aracı biçti
Kamyon 11 aracı biçti
Karton bardaklarda çay kahve içenler dikkat!
Karton bardaklarda çay kahve içenler dikkat!
Teflon tavalardaki ölümcül tehlike! Eğer çizik varsa...
Teflon tavalardaki ölümcül tehlike! Eğer çizik varsa...
İşte merak edilen o sesler
İşte merak edilen o sesler
Evde maske kullanmalı mıyız? Uzman isim açıkladı
Evde maske kullanmalı mıyız? Uzman isim açıkladı
İstanbul'da hortum paniği
İstanbul'da hortum paniği
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
Gözlerini açınca şok oldu! Çok sinsi yaklaştı
Gözlerini açınca şok oldu! Çok sinsi yaklaştı
Kanal İstanbul neden gerekli?
Kanal İstanbul neden gerekli?
Anne Fidan Gezgin ölmeden önce Ayda'ya böyle moral vermiş!
Anne Fidan Gezgin ölmeden önce Ayda'ya böyle moral vermiş!
Daha Fazla Video Göster