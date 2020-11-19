Son dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Son dakika haberi... Olumsuz hava koşulları yüzünden deniz yolu taşımacılığına ilişkin iptal kararları geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin iptal ettiği seferler şöyle..

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci

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