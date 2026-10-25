Kişisel veriler siber dolandırıcıların hedefinde: Bir tıkla tüm bilgileriniz çalınabilir

Teknoloji geliştikçe siber dolandırıcıların yöntemleri de değişiyor. Bazen masum görünen bir kısa mesaj, bazen de güvenilir izlenimi veren bir uygulama üzerinden kurulan dijital tuzaklar, kişisel bilgileri ve banka hesaplarını tehdit ediyor. A Haber’e konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, özellikle bilinmeyen bağlantılara tıklanması, güncellemelerin ihmal edilmesi ve güvenilir olmayan uygulamaların indirilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, cep telefonlarımızı siber saldırganların hedefi hâline getiren hatalar neler? Ortak Wi-Fi ağları ne kadar güvenli? İşte dijital dünyada farkında olmadan yapılan ve ciddi güvenlik açıklarına neden olan tehlikeli hatalar...