Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen doğal Kuytucak narı: Kabuk acısı geçmesin diye elde çırpılıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde 600 rakımda yetişen Kuytucak narının hasadı başladı. Toplanan narlar tek tek ayıklanıp geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra odun ateşinde yaklaşık 6 saat kaynatılarak katkısız nar ekşisine dönüştürülüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı'nın hazırladığı "Özel Dosya" haberinde, narın dalından sofraya uzanan zahmetli yolculuğu ve üretim sürecinin detayları ekrana geldi.