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Türk savunma sanayisinin ihracat gücü: 4 bin 500 zırhlı araç farklı ordularda görevde
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk savunma sanayisinin ihracat gücü: 4 bin 500 zırhlı araç farklı ordularda görevde

Türk savunma sanayii, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen zırhlı araçlarla uluslararası pazardaki varlığını sürdürüyor. FNSS tarafından üretilen zırhlı araçlar, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan, Bahreyn, Filipinler ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 6 ülkeye ihraç edildi. Şirketin ürettiği 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve farklı ülkelerin ordularının envanterinde yer alıyor.

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