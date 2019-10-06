Son dakika: Hakkari Zap Deresi’nde 2 kuzen boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu. Narlı köyünde girdikleri Zap Deresi'nde yüzen Yusuf (17) ve kuzeni Hacı Erdal (16), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çevredekiler gençlerin bulunması için çalışma başlattı. Çukurca Rafting Takımı sporcularının da desteğiyle yaklaşık 1,5 saat süren aramalar sonucu iki kuzenin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Cenazeler, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.