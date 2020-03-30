Ünlü futbolcu koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı başına gelmeyen kalmadı |Video

İngiltere Premier Ligi'nin yıldız oyuncularından Jack Grealish, hayranlarına koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalın mesajı verdikten sonra arabasıyla trafik kazası yaptı. Hayranları sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, yıldız futbolcuyu ikiyüzlülükle suçladı. İngiltere Premier Ligi'deki Aston Villa futbol takımının yıldız futbolcusu Jack Grealish (24), Cumartesi günü sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüyle hayranlarına evde kalın mesajı vermişti. Grealish'in, 'evde kalın, hayat kurtarın' dediği görüntüleri yayınladıktan sonra arabasıyla dışarı çıktığı ve kaza yaptığı belirlendi.



Görgü tanıkları, futbolcunun evinden parti sesleri geldiğini ve sabah saatlerinde bir gürültü duyduklarını, futbolcuyu arabanın yanında gördüklerini ifade etti. Grealish'in, arabasıyla park halindeki 3 araca vurduğu duyuruldu. Hakkında çıkan haberlerin ardından hayranları Grealish'i ikiyüzlü olmakla suçladı.