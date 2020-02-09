Trabzon'da okullar yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) tatil edildi mi? Canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberine göre; Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. "Kar yağışı ne kadar sürecek? Trabzon'da yarın okullar tatil edildi mi? Okullar yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) tatil mi?" sorularına A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında yanıt verdi.

Son dakika haberine göre; Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

"Kar yağışı ne kadar sürecek? Trabzon'da yarın (10 Şubat 2020 Pazartesi) okullar tatil edildi mi? Okullar yarın tatil mi?" sorularına A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayında yanıt verdi.

TRABZON'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?