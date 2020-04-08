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08.04.2020

Koronavirüse yakalanan çift hastalığı birlikte yendi! Alkışlarla uğurlandılar |Video

Samsun’da koronavirüsü tedavisi gören 36 yaşlarındaki Amasyalı çift iyileşerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. O anlar A Haber ekranlarında...

İstanbul'dan beyin ameliyatı olmak için Samsun'a giden Nuray-Ahmet Turan Gökçe çiftinin burada koronavirüsüne yakalandıkları ortaya çıktı. Beynindeki tümör nedeniyle hastanede bir operasyon geçiren Nuray Gökçe, burada tedavi gördüğü sırada yapılan muayenelerde eşi Ahmet Turan Gökçe ile beraber aynı zamanda koronavirüsü hastası olduklarını öğrendi.

Yapılan testlerde Covid-19 pozitif çıkan çift yaklaşık 10 gün tedavi gördü. Nuray Gökçe tedavi sürecinde tümör nedeniyle geçirdiği operasyonun etkilerinin yanında aynı zamanda koronavirüsü ile de mücadele etti. Birbirlerine duydukları sevgi ve yaşama azmi ile korona virüsünü yenen Gökçe çifti, diğer hastalara moral tavsiyesi verdi. Bugün taburcu olan çifti sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

"EŞİMLE BERABER ATLATTIK"

Ahmet Turan Gökçe, "Hastaneye eşimin beyin ameliyatı için gelmiştik. Beyninde tümör vardı. Ameliyatını oldu. O sırada bende de öksürük vardı. Bu şikayetlerimizi iletince test yapıldı ve eşimle beraber koronavirüsüne yakalandığımızı öğrendik. Tüm personel bizle çok iyi ilgilendi ve bu hastalığı eşimle beraber atlattık" dedi.

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