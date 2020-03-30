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30.03.2020

İzmit Körfezi bu hale geldi! Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü |Video

İzmit Körfezi’ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi’nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti. Drone ile havadan böyle görüntülendi...

İzmit'te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti.

Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu.

İzmit Körfezi'nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

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