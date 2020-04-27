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Son dakika haberi... İstanbul'da şoke eden görüntü! Kuyruk metrelerce uzadı |Video

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27.04.2020
Son dakika haberi... İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla Esenyurt'ta PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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