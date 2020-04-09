İstanbul'da metrobüste pes dedirten görüntüler! Koronavirüsü hiçe saydılar |Video

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen metrobüste alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Şoför ve yolcuların duyarsızlığı "bu kadarına pes" dedirtti. Tıka basa dolu araçlarla yolculuk yapan vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. İşte o anlar...

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan onca önlemlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerdeki tedbirsizlikleri ve kuralları hiçe sayan uygulamaları tepki çekiyor. Koronavirüsle mücadele adı altında birçok sefer sayısını kontrolsüz bir şekilde azaltan İBB'nin bu uygulaması otobüslerde yoğunluğa neden oluyor. Otobüs şoförlerinin de taşımacılık kurallarına uymaması sosyal mesafe bir yana toplu taşıma araçları tıka basa doluyor.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen metrobüste vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde insanlar arasında tartışmalar yaşandığı da görülüyor.