09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da metrobüste pes dedirten görüntüler! Koronavirüsü hiçe saydılar |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

İstanbul'da metrobüste pes dedirten görüntüler! Koronavirüsü hiçe saydılar |Video

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen metrobüste alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Şoför ve yolcuların duyarsızlığı "bu kadarına pes" dedirtti. Tıka basa dolu araçlarla yolculuk yapan vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. İşte o anlar...

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan onca önlemlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerdeki tedbirsizlikleri ve kuralları hiçe sayan uygulamaları tepki çekiyor. Koronavirüsle mücadele adı altında birçok sefer sayısını kontrolsüz bir şekilde azaltan İBB'nin bu uygulaması otobüslerde yoğunluğa neden oluyor. Otobüs şoförlerinin de taşımacılık kurallarına uymaması sosyal mesafe bir yana toplu taşıma araçları tıka basa doluyor.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen metrobüste vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde insanlar arasında tartışmalar yaşandığı da görülüyor.

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak İSTANBULLULAR DİKKAT! TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK
Toplu taşımada koronavirüs önlemleri! Otobüsler tek tek kontrol ediliyor |Video TOPLU TAŞIMADA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ! OTOBÜSLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler
Vurdumduymaz babadan akılalmaz sözler
İstanbul'da öksürüklü gasp
İstanbul'da öksürüklü gasp
Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı?
Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı?
Koronavirüsten korunmak için yapmıştı! Yasal işlem başlatıldı
Koronavirüsten korunmak için yapmıştı! Yasal işlem başlatıldı
Siyah maskelerdeki tehlike!
Siyah maskelerdeki tehlike!
Daha Fazla Video Göster