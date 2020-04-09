- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul'da metrobüste pes dedirten görüntüler! Koronavirüsü hiçe saydılar |Video
İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen metrobüste alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Şoför ve yolcuların duyarsızlığı "bu kadarına pes" dedirtti. Tıka basa dolu araçlarla yolculuk yapan vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. İşte o anlar...
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan onca önlemlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerdeki tedbirsizlikleri ve kuralları hiçe sayan uygulamaları tepki çekiyor. Koronavirüsle mücadele adı altında birçok sefer sayısını kontrolsüz bir şekilde azaltan İBB'nin bu uygulaması otobüslerde yoğunluğa neden oluyor. Otobüs şoförlerinin de taşımacılık kurallarına uymaması sosyal mesafe bir yana toplu taşıma araçları tıka basa doluyor.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen metrobüste vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde insanlar arasında tartışmalar yaşandığı da görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.