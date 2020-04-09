09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da akılalmaz olay! Kadın o anları böyle anlattı: Arkamdan gelip suratıma öksürdü |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

İstanbul'da akılalmaz olay! Kadın o anları böyle anlattı: Arkamdan gelip suratıma öksürdü |Video

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.

Olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre bankamatikten para çeken Emine D.'nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp panik yaratarak, paraları almaya çalıştı.Emine D., bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi olay yerinden kaçmaya çalıştı.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Eczane çalışanları 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine haber verdi. Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Koşarak olay yerine gelen Emine D. polis ekiplerine yüzüne öksüren kişiyi gösterdi. Şüpheli, sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

"ARKAMDAN GELİP SURATIMA DOĞRU ÖKSÜRDÜ"
Emine D., "Para çektikten sonra adam beni bekledi karşı kaldırımda. Gelirken bana doğru yüzüme öksürdü. Öksürerek beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı. Ben de eczanede bekledim biraz. Sonra polislere söyledik. Şimdi de diyor ki 'Gözüm görmüyor'. Ama arkamdan gelip suratıma doğru öksürdü" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da öksürüklü gasp
İstanbul'da öksürüklü gasp
Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı?
Koronavirüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı?
Koronavirüsten korunmak için yapmıştı! Yasal işlem başlatıldı
Koronavirüsten korunmak için yapmıştı! Yasal işlem başlatıldı
Siyah maskelerdeki tehlike!
Siyah maskelerdeki tehlike!
İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi
İlçe merkezine inen yavru ayı böyle görüntülendi
Koronavirüs hastalarına yemek ve ilaç servisi robot ile yapılacak
Koronavirüs hastalarına yemek ve ilaç servisi robot ile yapılacak
Kolpaçino filmi gerçek oldu! Villada kumar oynarken yakalandılar ceza yağdı |Video
"Kolpaçino" filmi gerçek oldu! Villada kumar oynarken yakalandılar ceza yağdı |Video
Adanalı vatandaşın maske inadı pes dedirtti!
Adanalı vatandaşın maske inadı pes dedirtti!
Ayşe teyze gönülleri fethetti
Ayşe teyze gönülleri fethetti
Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler
Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler
Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda skandal görüntü! Elle seçiyorlar!
Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda skandal görüntü! Elle seçiyorlar!
Görüntülendiğini anlayınca maskesini taktı!
Görüntülendiğini anlayınca maskesini taktı!
Daha Fazla Video Göster