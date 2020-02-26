26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.02.2020

İstanbul Fatih'te kadına saldıran kişiye meydan dayağı |Video

İstanbul Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü. O anlar saniye saniye böyle görüntülendi... Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiği cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevreye tehditler savuran yarı çıplak bir kişi elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan kadın kaçmaya başladı. Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldırgana feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya girenler kurtardı. Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İnanılmaz! Bunlar kart değil bıçak...
İnanılmaz! Bunlar kart değil bıçak...
Kadına saldıran kişiye meydan dayağı
Kadına saldıran kişiye meydan dayağı
Rize'nin 'Pisa' kuleleri! Tehlikeli yaşam
Rize'nin 'Pisa' kuleleri! Tehlikeli yaşam
İki öğrencinin ağır yaralandığı feci kaza kamerada
İki öğrencinin ağır yaralandığı feci kaza kamerada
Okul bahçesinde heyelan
Okul bahçesinde heyelan
Camilerde Regaip Kandili hazırlığı...
Camilerde Regaip Kandili hazırlığı...
Otogarda dehşet anları kamerada
Otogarda dehşet anları kamerada
'Kanınızı içeceğim' diyerek tehdit etti
'Kanınızı içeceğim' diyerek tehdit etti
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Ölüme meydan okudu!
Ölüme meydan okudu!
Bir kare sonrası korkunç! Alevler içinde kaldı
Bir kare sonrası korkunç! Alevler içinde kaldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı
Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı
Daha Fazla Video Göster