Bakan Uraloğlu'ndan fon soruşturmasına net mesaj: “Suçluyu korumayacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'deki programında fon tasfiye süreci ve belediyelere yönelik usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin ekonomiyi genel anlamda sarsacak boyutta olmadığını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulun kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi. Uraloğlu, “Ucu nereye dokunursa dokunsun suçluyu korumayacağız” mesajını verdi.