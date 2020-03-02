İstanbul Avcılar'da korkutan yangın |Video

İstanbul Avcılar'da 2 binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokağı'ndaki 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken her iki çatıda maddi hasar oluştu.