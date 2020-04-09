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İhtiyaç sahiplerine ücretsiz meyve-sebze |Video
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde pazarcılar, ihtiyaç sahiplerine kendi aralarında yaptıkları sebze, meyve torbalarını bedava dağıttı.
Saray'da çarşamba günleri kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan her esnaf sattıkları ürünlerden belirli miktarlarda torbalar hazırlayarak pazarın girişine ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz almaları için tezgah açtı. Esnaflar pazarın girişine, "Komşun aç iken tok uyuyamam diyorsan imkanın varsa bırak, ihtiyacın var ise al" yazısı astı.
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