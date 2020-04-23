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Görev başındaki doktor ve çocukları canlı yayında buluştu! Duygulandıran mesajlar |Video
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl sosyal izolasyon tedbirleriyle kutlanıyor. Bu kapsamda çocuklar da kutlamaları evden yapıyor. Görev başındaki Kulak Burun Boğaz uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ ve evdeki çocukları Zeynep, Elif ve Defne A Haber canlı yayınında buluştular. Çocuklar , "Bu koronavirüs nedeniyle 23 Nisan'ı evimizde kutluyoruz. Normalde okulda coşku içinde kutlardık. Babam şuan hastanede ona da buradan selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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