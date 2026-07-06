Erdoğan ve Trump hangi başlıkları görüşecek?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sıcak mesajları, dünya siyaset çevrelerinde gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki olumlu diyalog NATO Zirvesi’ne nasıl yansıyacak? Zirvede hangi başlıklar masada olacak? Külliye'de son durum ne? A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ve konuğu Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda detayları aktardı.